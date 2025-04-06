На Херсонщині чоловік підірвався через спробу розібрати снаряд

На Херсонщині чоловік підірвався на міні. Фото: архів МикВісті

У селі Посад-Покровське Херсонської області чоловік постраждав через спробу розібрати вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

У результаті 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову і черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення обличчя, ушкодження ока та перелом плечової кістки. Його у тяжкому стані шпиталізували до лікарні.

В ОВА закликають не торкатися підозрілих предметів і не приносити їх додому.

— Вибухівка може спрацювати будь-якої миті. У разі виявлення небезпечної знахідки — одразу звертайтеся до поліції або рятувальників, – зазначили в повідомлені.

Нагадаємо, що на Херсонщині поблизу села Микільське на російській міні підірвався цивільний чоловік.