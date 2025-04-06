  • неділя

    6 квітня, 2025

  • 4.6°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 6 квітня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 4.6° Легкий дощ

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині чоловік підірвався через спробу розібрати снаряд

Фото: архів МикВістіНа Херсонщині чоловік підірвався на міні. Фото: архів МикВісті

У селі Посад-Покровське Херсонської області чоловік постраждав через спробу розібрати вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

У результаті 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову і черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення обличчя, ушкодження ока та перелом плечової кістки. Його у тяжкому стані шпиталізували до лікарні. 

В ОВА закликають не торкатися підозрілих предметів і не приносити їх додому.

— Вибухівка може спрацювати будь-якої миті. У разі виявлення небезпечної знахідки — одразу звертайтеся до поліції або рятувальників, – зазначили в повідомлені. 

Нагадаємо, що на Херсонщині поблизу села Микільське на російській міні підірвався цивільний чоловік.

Останні новини про: Херсонщина

З окупованої Херсонщини повернули 11-річного хлопчика, матір якого вбили росіяни
Екскерівника окупаційної залізниці Херсонщини засудили до 12 років тюрми
На Херсонщині побудували укриття для медпрацівників
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині випав сніг у квітні: синоптики прогнозують ожеледицю в найближчі години по області

Аліна Квітко
новини

Нічна атака дронами по Миколаєву: поранено четверо людей, пошкоджено 13 будинків

Аліна Квітко
новини

«Все треба робити своєчасно», — голова депкомісії про вирішення проблем, які знайшли омбудсмени в закладах освіти Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини

«Стоять в черзі, щоб піднятися до дому»: у Миколаєві мешканці будинку медиків скаржаться на несправний ліфт

Світлана Іванченко
новини

Декларації: скільки заробляють заступники мера Миколаєва

Юлія Бойченко

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині побудували укриття для медпрацівників
Екскерівника окупаційної залізниці Херсонщини засудили до 12 років тюрми
З окупованої Херсонщини повернули 11-річного хлопчика, матір якого вбили росіяни

Нетверезий водій врізався в дерево на Миколаївщині: постраждали троє пасажирів

Комунальники ліквідовують наслідки нічної атаки Миколаєва

4 години тому

6 квітня — День жалоби: Миколаїв вшановує загиблих через атакі РФ у Кривому Розі

Головне сьогодні