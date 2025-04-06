На Херсонщині чоловік підірвався через спробу розібрати снаряд
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- Аліна Квітко
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11:52, 06 квітня, 2025
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У селі Посад-Покровське Херсонської області чоловік постраждав через спробу розібрати вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
У результаті 46-річний чоловік дістав мінно-вибухову і черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення обличчя, ушкодження ока та перелом плечової кістки. Його у тяжкому стані шпиталізували до лікарні.
В ОВА закликають не торкатися підозрілих предметів і не приносити їх додому.
— Вибухівка може спрацювати будь-якої миті. У разі виявлення небезпечної знахідки — одразу звертайтеся до поліції або рятувальників, – зазначили в повідомлені.
Нагадаємо, що на Херсонщині поблизу села Микільське на російській міні підірвався цивільний чоловік.
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