Доба на Херсонщині: одна людина загинула, пʼятеро поранені, є руйнування

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 6 квітня, під російськими обстрілами та авіаударами перебували Херсон і понад 30 населених пунктів області.

За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок атак була пошкоджена інфраструктура та житлові квартали.

Крім того, зруйновані дві багатоповерхівки та дев’ять приватних будинків. Також пошкоджено гараж і приватний автомобіль. Через обстріли одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

Раніше в Херсонській МВА зазначили, що майже 30,6 мільйона гривень компенсації отримають мешканці Херсона, чиї оселі були зруйновані через російських обстрілів.