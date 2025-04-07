РФ за тиждень атакувала Херсонщину понад 1,8 тис. дронів

Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Впродовж минулого тижня російська армія атакувала Херсонщину 1834 дронами. Українські військові знищили 81% з них.

Як повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, 476 дронів скерували по населених пунктах Херсонської громади.

З 31 березня по 6 квітня РФ завдала три авіаудари по Херсонщині. Крім того, 460 разів обстрілювали цивільну інфраструктуру та позиції українських військ.

Про це на брифінгу розповів речник оперативно-тактичного угрупування «Херсон» Павло Дрогаль.

«Ворог продовжує активні спроби штурмових дій з метою витіснення українських захисників з позиції на лівому березі річки Дніпро. Так, минулого тижня російські загарбники 15 разів намагались штурмувати наші позиції. Всі спроби були відбиті українськими військовими», — сказав він.

Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби, 6 квітня, під російськими обстрілами та авіаударами перебували Херсон і понад 30 населених пунктів області.