РФ за тиждень атакувала Херсонщину понад 1,8 тис. дронів
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- Світлана Іванченко
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18:02, 07 квітня, 2025
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Впродовж минулого тижня російська армія атакувала Херсонщину 1834 дронами. Українські військові знищили 81% з них.
Як повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін, 476 дронів скерували по населених пунктах Херсонської громади.
З 31 березня по 6 квітня РФ завдала три авіаудари по Херсонщині. Крім того, 460 разів обстрілювали цивільну інфраструктуру та позиції українських військ.
Про це на брифінгу розповів речник оперативно-тактичного угрупування «Херсон» Павло Дрогаль.
«Ворог продовжує активні спроби штурмових дій з метою витіснення українських захисників з позиції на лівому березі річки Дніпро. Так, минулого тижня російські загарбники 15 разів намагались штурмувати наші позиції. Всі спроби були відбиті українськими військовими», — сказав він.
Раніше повідомлялось, що протягом минулої доби, 6 квітня, під російськими обстрілами та авіаударами перебували Херсон і понад 30 населених пунктів області.
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