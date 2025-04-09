Росіяни обстріляла 29 населених пунктів Херсонщини: четверо поранених

Наслідки обстрілу Херсона, архівне фото Суспільне

Російські війська упродовж доби обстріляли 29 населених пунктів Херсонської області. Били по житлових кварталах.

Про це вранці 9 квітня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок російської збройної агресії поранення отримали чотири людини. Пошкоджені багатоповерхівка, 15 приватних будинків, сараї та автомобілі.

За даними ОВА, минулої доби під обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Понятівка, Берислав, Новоолександрівка, Козацьке, Дудчани, Михайлівка, Шляхове, Новоберислав, Вірівка, Високе, Гаврилівка, Качкарівка, Українка, Костирка, Микільське, Садове, Червоний Маяк, Кізомис, Тягинка, Гончарне, Веселе та Херсон.

Також 8 квітня російська армія обстріляла дві громади Миколаївщини з артилерії і мінометів. Обійшлося без жертв.