За добу на Миколаївщині сталось сім пожеж: горіли будинки, гараж і суха трава

Пожежа на Миколаївщині 8 квітня, фото: ДСНС

Протягом доби, 8 квітня та вночі 9 квітня у Миколаївській області виникло сім пожеж. Два випадки сталися у житловому секторі, решта — на відкритих територіях.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Дружелюбівка Вознесенського району загорівся приватний будинок. Вогнеборцям вдалося загасити вогонь до того, як він перекинеться на сусіднє житло. Площа пожежі склала 24 квадратних метра.

Ще один виклик надійшов з Нової Одеси, де загорівся гараж у на приватній території. Вогонь охопив 20 квадратних метрів. Пожежу вдалося швидко загасити.

Окрім того, вогнеборці чотири рази виїжджали на ліквідацію загорянь сухої трави, очерету та сміття. Такі пожежі сталися в селах Новоюр’ївка, Новополтавка, Себине, Андріївка, а також у Миколаєві. Загальна площа горіння склала близько 5 гектарів.

Пожежа на Миколаївщині 8 квітня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 8 квітня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 8 квітня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 8 квітня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 8 квітня, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині 8 квітня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.