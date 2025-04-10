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​У Херсоні затримали чоловіка, якого підозрюють коригуванні ударів росіян по місту

Затримання підозрюваного у держзраді. Фото: СБУЗатримання підозрюваного у держзраді. Фото: СБУ

У Херсоні контррозвідники СБУ затримали чоловіка, якого підозрюють у держзраді через ймовірне коригування російських атак по місту. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення. 

За даними відомства, 53-річний місцевий безробітний чекав окупації та намагався зібрати локації місцевих Сил оборони та об’єктів енергетики.

Зазначається, що для виконання завдань він обходив місто та його околиці, де намагався виявити місця базування підрозділів БпЛА Сил оборони та вогневі позиції артилерії ЗСУ. Одночасно він планував навести ворожий удар на одну з ключових електропідстанцій, яка живить велику кількість будинків та лікарень.

«Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента і затримали його за місцем проживання. Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів», — йдеться в повідомленні.

Скриншоти переписки зі спецслужбами Росії. Фото: СБУСкриншоти переписки зі спецслужбами Росії. Фото: СБУ
Скриншоти переписки зі спецслужбами Росії. Фото: СБУСкриншоти переписки зі спецслужбами Росії. Фото: СБУ
Скриншоти переписки зі спецслужбами Росії. Фото: СБУСкриншоти переписки зі спецслужбами Росії. Фото: СБУ

Під час обшуку у підозрюваного вилучили мобільний телефон із доказами роботи на Росію. Також у нього знайшли зброю та боєприпаси, які він ймовірно вивозив з районів боїв за Херсон.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли пропонував свою допомогу в чатах проросійських Телеграм-каналів. Після дистанційного вербування він підтримував комунікацію з куратором через «зв’язкового» бойовика, який перебуває на лівобережжі Херсонщини.

Зброя, яку вилучили у підозрюваного в держзраді. Фото: СБУЗброя, яку вилучили у підозрюваного в держзраді. Фото: СБУ

Нагадаємо, апеляційний суд Миколаєва збільшив вирок 31-річному жителю Криму Ескендеру Мустафаєву, який добровільно пішов на війну, будучи громадянином України. Він потрапив у полон до ЗСУ під час боїв за Кринки.

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