  • пʼятниця

    11 квітня, 2025

  • -0.2°
    Слабкий сніг

    Миколаїв

  • 11 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • -0.2° Слабкий сніг

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На правобережній Херсонщині розмінували 66% територій

Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

На правобережжі Херсонської області вже розмінували 66% території.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що з 3 квітня по 9 квітня, піротехніки обстежили 41 гектар територій та 1734,2 гектара полів. Крім цього, обстежили 62 об’єкти.

Загалом, за цей період виявили 1353 вибухонебезпечних предметів. З початку розмінування загальна кількість виявлених вибухівок на правобережжі Херсонщини склала 234 тисяч 114 одиниць. 

Динаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень. Ілюстрація: Херсонська ОВАДинаміка розмінування правобережної Херсонщини за останній тиждень. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже майже три роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині новий керівник поліції
На Херсонщині завершують відбудову постраждалого від обстрілів дитсадка: на ремонт витратили понад ₴38 млн
В Україну вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
Реклама

Читайте також:

новини

«Масштаби руйнувань на Херсонщині — жахливі і продовжують зростати щодня», — начальник ОВА

Світлана Іванченко
новини

Дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції

Аліна Квітко
новини

Близько 300 квартир пошкоджено у Миколаєві через нічну атаку, — райадміністрація

Аліса Мелік-Адамян
новини

Директор ДЖКХ Миколаєва відповів, чи залишить посаду через підозру у корупції на КП: «Розглядаю... Можливо»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році

Світлана Іванченко

Останні новини про: Херсонщина

В Україну вдалося повернути трьох дітей з тимчасово окупованої Херсонщини
На Херсонщині завершують відбудову постраждалого від обстрілів дитсадка: на ремонт витратили понад ₴38 млн
На Херсонщині новий керівник поліції

Дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції

10 квітня Миколаїв атакували дронами

10 годин тому

«Масштаби руйнувань на Херсонщині — жахливі і продовжують зростати щодня», — начальник ОВА

Світлана Іванченко

Головне сьогодні