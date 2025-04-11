У Миколаєві автобус №79 не курсуватиме до Варварівки через погодні умови

Через погодні умови автобус №79 не курсуватиме до Варварівки. Фото: «Миколаївпастранс»

У Миколаєві через погодні умови автобус №79 не курсуватиме до кінцевої зупинки «Варварівка»

Про це повідомив директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко.

«Через погодні умови заблоковано проїзд до кінцевої зупинки мікрорайону Варварівка автобусів №79. Будемо здійснювати висадку пасажирів відразу після Варварівського мосту, на початку мікрорайону Варварівка, біля мийки самообслуговування. Тому плануйте свої поїздки заздалегідь з урахуванням цих змін», — повідомив Дмитро Тесленко.

ОНОВЛЕНО 18:43. Через затори автобус №79 не курсуватиме до початку мікрорайону Варварівка. Висадка здійснюватиметься перед Варварівським мостом, за старим маршрутом.

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Негода на Миколаївщині 11 квітня

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.