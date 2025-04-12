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На полігоні ТПВ у Південноукраїнську горіло сміття: рятувальники гасили пожежу дві години

Пожежі 11 та 12 квітня на території Миколаївської області, фото: ДСНСПожежі 11 та 12 квітня на території Миколаївської області, фото: ДСНС

У ніч на 12 квітня на полігоні твердих побутових відходів у Південноукраїнську Миколаївській області сталася пожежа. Рятувальники дві години гасили вогонь на площі 500 квадратних метрів, причину ще не встановили. 

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.  

Загалом за останню добу рятувальникам тричі надходили дзвінки з повідомленнями про пожежі.

Ще одна пожежа сталася на території приватного будинку — горів сарай в селі Агрономія Первомайського району. Рятувальники загасили пожежу на площі 24 квадратних метра і не дали перекинутися вогню на автомобіль Peugeot. Попередня причина виникнення займання коротке замикання електромережі.

Пожежі 11 та 12 квітня на території Миколаївської області, фото: ДСНСПожежі 11 та 12 квітня на території Миколаївської області, фото: ДСНС
Пожежі 11 та 12 квітня на території Миколаївської області, фото: ДСНСПожежі 11 та 12 квітня на території Миколаївської області, фото: ДСНС

Під вечір 11 квітня залишена без нагляду їжа на ввімкненій плиті ледь не призвела до трагедії, повідомили в ДСНС. Але вчасно вжиті заходи і оперативне інформування вогнеборців допомогли запобігти пожежі квартири в 9-поверховому житловому будинку у Миколаєві.

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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