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Жителька Херсонщини постраждала від атаки російського дрона

У Херсонській області 54-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки безпілотника. Потерпіла звернулась до медиків — у неї вибухова травма та поранення ніг.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація. 

«До лікарні звернулась жителька Микільського, котра вчора потрапила під удар російського безпілотника. У 54-річноі жінки діагностували вибухову травму та поранення ніг. Медики її дообстежують та надають необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

 

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