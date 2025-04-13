Жителька Херсонщини постраждала від атаки російського дрона
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- Анна Гакман
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9:24, 13 квітня, 2025
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У Херсонській області 54-річна жінка отримала поранення внаслідок ворожої атаки безпілотника. Потерпіла звернулась до медиків — у неї вибухова травма та поранення ніг.
Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.
«До лікарні звернулась жителька Микільського, котра вчора потрапила під удар російського безпілотника. У 54-річноі жінки діагностували вибухову травму та поранення ніг. Медики її дообстежують та надають необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.
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