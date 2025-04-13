У Миколаєві під час пожежі в багатоповерхівці загинула жінка

У Миколаєві під час пожежі в квартирі загинула жінка, фото: ДСНС

У ніч на 13 квітня в Центральному районі Миколаєва сталася пожежа в квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, пожежу ліквідували за пів години.

«Особливої уваги заслуговує нічна пожежа в квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхівки у Центральному районі Миколаєва. Там рятувальники під час оперативної розвідки в захаращеній оселі виявили тіло загиблої літньої власниці. Через щільне задимлення на сходових клітинах, вогнеборцям довелось евакуювати мешканців (серед яких були і діти) з верхніх поверхів в рятувальних комплектах на свіже повітря», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 13 квітня сили та засоби протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» над територією Миколаївської області.