У Херсоні через обстріл РФ загинула 62-річна жінка
-
- Анна Гакман
-
•
-
14:39, 13 квітня, 2025
-
Сьогодні, 13 квітня, російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок атаки загинула 62-річна жінка.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
– Російська артилерія атакувала Центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістала 62-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої, – написав він.
Нагадаємо, за минулу добу російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.
Останні новини про: Війна в Україні