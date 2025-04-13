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У Херсоні через обстріл РФ загинула 62-річна жінка

Сьогодні, 13 квітня, російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок атаки загинула 62-річна жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

– Російська артилерія атакувала Центральний район Херсона. Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістала 62-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким загиблої, – написав він.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

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