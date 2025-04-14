Миколаєві вночі загорівся склад: рятувальники ліквідували пожежу на 300 квадратах
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- Марія Хаміцевич
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10:25, 14 квітня, 2025
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У ніч на 14 квітня в Миколаєві сталася пожежа у складському приміщенні на вулиці Будівельників. Горіла площа близько 300 квадратних метрів.
Як повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, на місце прибули чотири підрозділи ДСНС, а також чергова зміна оперативно-координаційного центру.
Під час гасіння рятувальники витягли легкову автівку з приміщення, ще одна залишилася заблокованою серед ящиків та товарів — її захищали від вогню спеціальними водяними стволами.
Пожежу вдалося загасити за годину. Роботу ускладнювала велика кількість дерев’яних піддонів і тління утеплювача. У гасінні брали участь 18 рятувальників і чотири одиниці техніки.
До ліквідації наслідків залучили також аварійну бригаду «Миколаївобленерго» та поліцію. Причини загоряння встановлюються.
Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.
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