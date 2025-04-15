На Херсонщині за тиждень знищили понад 1400 російських дронів
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- Даріна Мельничук
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3:10, 15 квітня, 2025
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Минулого тижня над Херсонською областю Сили оборони знищили 83% російських безпілотників.
Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що з 7 квітня по 13 квітня росіяни застосували 1704 FPV-дрон та «скидів», з них 474 — у межах Херсонської громади.
Загалом знищили 1414 безпілотників, з них 391 — на території Херсонської громади.
Нагадаємо, протягом доби 13 квітня російські військові обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області. Загинули троє людей, шестеро отримали поранення.
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