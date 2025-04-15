На Херсонщині за тиждень знищили понад 1400 російських дронів

FPV-дрон. Ілюстраційне фото: heroesukraine.org

Минулого тижня над Херсонською областю Сили оборони знищили 83% російських безпілотників.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що з 7 квітня по 13 квітня росіяни застосували 1704 FPV-дрон та «скидів», з них 474 — у межах Херсонської громади.

Загалом знищили 1414 безпілотників, з них 391 — на території Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, протягом доби 13 квітня російські військові обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області. Загинули троє людей, шестеро отримали поранення.