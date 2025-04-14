Російські війська обстріляли Херсонську область: 3 загиблих, 6 поранених

Наслідки одного із обстрілів Херсону. Фото: поліція Херсонської області

Протягом доби 13 квітня російські військові обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області. Загинули троє людей, шестеро отримали поранення.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його інформацією, під обстрілами та авіаударами були Антонівка, Берислав, Білозерка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Новорайськ, Нововоронцовка, Новотягинка, Олександрівка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Приозерне, Республіканець, Садове, Станіслав, Степанівка, Тягинка, Українка, Урожайне, Хрещенівка, Червоний Маяк, Шляхове, Зеленівка та Херсон.

Пошкоджені три багатоповерхівки, 22 приватні будинки та автомобілі, додав керівник ОВА.

Нагадаємо, що 13 та 14 квітня російські війська також обстрілювали з артилерії та FPV-дронів Миколаївську область.

Також ввечері 13 квітня російські війська вдарили по Одесі дронами-камікадзе. Один із ударів прийшовся по лікарні — там зруйновано перекриття, вибито вікна та пошкоджено операційну. Пацієнти не постраждали. Також пошкоджені житлові будинки, СТО, автівки та дорога. Постраждали семеро людей.