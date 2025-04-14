Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні: постраждала жінка
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- Даріна Мельничук
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20:32, 14 квітня, 2025
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У понеділок, 14 квітня, російські війська атакували цивільний автомобіль у Херсоні.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона постраждала 56-річна жінка.
«В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також контузія та гостра реакція на стрес. Нині потерпіла у лікарні під наглядом медиків», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом доби 13 квітня російські військові обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області. Загинули троє людей, шестеро отримали поранення.
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