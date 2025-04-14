Росіяни атакували з дрона автомобіль у Херсоні: постраждала жінка

У понеділок, 14 квітня, російські війська атакували цивільний автомобіль у Херсоні.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що через скидання вибухівки з дрона постраждала 56-річна жінка.

«В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також контузія та гостра реакція на стрес. Нині потерпіла у лікарні під наглядом медиків», — йдеться у повідомленні.