На Миколаївщині за добу сталося дев’ять пожеж: горіли авто, будинки й суха трава

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Протягом 14 квітня рятувальники Миколаївської області дев’ять разів виїжджали на виклики через пожежі.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селищі Арбузинка загорівся автомобіль ВАЗ 2101 у дворі приватного будинку. Вогонь швидко ліквідували, не допустивши поширення на житло, гараж і літню кухню.

У селі Новосевастополь Березнегуватської громади палав житловий будинок — площа займання сягнула 70 квадратних метрів. До гасіння залучили пожежників і техніку місцевого фермера для підвозу води.

Шість пожеж зафіксовані через займання сухої трави та очерету. Горіло в селах Казанка, Михайлівка, Кам’яний міст, Криве Озеро-2, Рябоконеве та Миколаївка. Загальна площа — близько 7 гектарів.

Уранці 15 квітня в Інгульському районі Миколаєва загорілась прибудова до складського приміщення. Рятувальники загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів, не допустивши її розростання.

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Пожежа у Миколаївській області, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.