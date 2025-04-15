Росіяни атакували з дрона Херсон: постраждав чоловік, який стояв на зупинці

Сьогодні, 15 квітня, російська армія атакувала Херсон із дрона. Внаслідок вибуху постраждав місцевий мешканець, який перебував на зупинці громадського транспорту.

Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, чоловіка доставили до лікарні.

«Близько 16:30 росіяни вдарили з дрона по Херсону. Через скидання вибухівки 53-річний чоловік, який перебував на зупинці, дістав вибухову травму та уламкові поранення черева. Потерпілого доставили до лікарні. Медики проводять обстеження та надають йому необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 14 квітня, російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії та завдавали авіаударів. Унаслідок атак поранення отримали восьмеро мирних жителів, серед них — одна дитина.