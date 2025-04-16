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Кількість загиблих після удару по Кривому Рогу зросла: у лікарні помер поранений хлопець

Зросла кількість жертв через удар росіян по Кривому Рогу, фото: СуспільнеЗросла кількість жертв через удар росіян по Кривому Рогу, фото: Суспільне

Унаслідок ракетної атаки Росії на Кривий Ріг, що сталася 4 квітня, кількість жертв зросла до двадцяти. У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час обстрілу.

Про це 16 квітня повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він висловив співчуття родині загиблого, назвавши цю звістку трагічною.

Нагадаємо, що за даними місцевих влади, вибух ракети стався незадовго до 19:00, що призвело до загибелі 18 людей та поранення ще 75, включаючи 12 дітей. Всі свідки нападу підтвердили, що на момент обстрілу в ресторані, розташованому неподалік, не було військових.

Згодом у Дніпропетровській ОВА повідомили, що кількість загиблих зросла до 20 людей. Через удар по Кривому Рогу оголосили триденну жалобу. Люди принесли на місце трагедії іграшки та квіти.

Станом на ранок 7 квітня в лікарнях Кривого Рогу перебувало 33 людини, які отримали поранення внаслідок російського балістичного удару по місту. З них 18 дорослих і 2 дитини, які перебували у важкому стані.

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