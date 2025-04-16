На Миколаївщині за добу сталося вісім пожеж: одна з них знищила авто

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом 15 квітня та в ніч на 16 квітня рятувальники Миколаївської області вісім разів виїжджали на гасіння пожеж.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Вранці горіла прибудова до складського приміщення. Вогонь охопив площу 20 квадратних метрів.

Інші випадки стосувалися займання сухої трави, сміття й очерету на відкритій місцевості. Пожежі сталися у населених пунктах Вільнозапорізької, Софіївської, Синюхино-Брідської, Кривоозерської, Мішково-Погорілівської та Галицинівської громад, а також у самому Миколаєві.

Загальна площа пожеж перевищила 6 гектарів. У більшості випадків причини займання ще з'ясовуються. В одному з випадків пожежа виникла через необережне поводження з вогнем. У Галицинівській громаді вогонь охопив не лише траву, а й легковий автомобіль Deawoo Lanos.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.