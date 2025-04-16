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У Корабельному районі Миколаєва загорівся очерет

У Корабельному районі 16 квітня Миколаєва загорівся очерет. Фото: «МикВісті»У Корабельному районі 16 квітня Миколаєва загорівся очерет. Фото: «МикВісті»

Вдень 16 квітня у Корабельному районі Миколаєві виникла пожежа очерету.

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що пожежа сталась близько 14:40 по вулиці Рибній. Через вітряну погоду був ризик для поруч розташованих житлових будинків. Рятувальники вжили необхідних заходів для запобігання поширення вогню.

У Корабельному районі 16 квітня Миколаєва загорівся очерет. Фото: ДСНСУ Корабельному районі 16 квітня Миколаєва загорівся очерет. Фото: ДСНС
У Корабельному районі 16 квітня Миколаєва загорівся очерет. Фото: ДСНСУ Корабельному районі 16 квітня Миколаєва загорівся очерет. Фото: ДСНС

Наразі на місці працюють вогнеборці, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління, а також підвозять воду за допомогою спецтехніки.

Нагадаємо, протягом 15 квітня та в ніч на 16 квітня рятувальники Миколаївської області вісім разів виїжджали на гасіння пожеж.

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