У Корабельному районі Миколаєва загорівся очерет
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- Даріна Мельничук
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15:42, 16 квітня, 2025
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Вдень 16 квітня у Корабельному районі Миколаєві виникла пожежа очерету.
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Зазначається, що пожежа сталась близько 14:40 по вулиці Рибній. Через вітряну погоду був ризик для поруч розташованих житлових будинків. Рятувальники вжили необхідних заходів для запобігання поширення вогню.
Наразі на місці працюють вогнеборці, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління, а також підвозять воду за допомогою спецтехніки.
Нагадаємо, протягом 15 квітня та в ніч на 16 квітня рятувальники Миколаївської області вісім разів виїжджали на гасіння пожеж.
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