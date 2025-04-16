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РФ обстріляла Херсонщину: пошкоджені десятки будинків

Російська армія обстріляла Херсонщину, фото: ОВАРосійська армія обстріляла Херсонщину, фото: ОВА

Сьогодні, 16 квітня, російська армія завдала артилерійського удару по селищу Новоолександрівка Херсонської області.

За інформацією пресслужби Херсонської обласної військової адміністрації, було зафіксовано не менше 20 влучань.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти приватних будинків та господарчих споруд.

«Близько 17:00 російська армія накрила артилерійським вогнем Новоолександрівку. Зафіксовано щонайменше 20 влучань. Внаслідок атаки пошкоджено близько десяти приватних будинків та господарчі споруди. За попередніми даними, ніхто з місцевих жителів не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Російська армія обстріляла Херсонщину, фото: ОВАПошкоджені будинки внаслідок обстрілу, фото: ОВА
Російська армія обстріляла Херсонщину, фото: ОВАПошкоджені будинки внаслідок обстрілу, фото: ОВА

Нагадаємо, російські військові протягом доби, 15 квітня, обстріляли 31 населений пункт Херсонської області. Один чоловік загинув, поранення отримали 11 людей. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пошкоджені дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, газопроводи, господарська споруда, гараж та автомобілі.

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