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На Херсонщині через російські обстріли загинув чоловік, поранені 11 людей

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Російські військові протягом доби, 15 квітня, обстріляли 31 населений пункт Херсонської області. Один чоловік загинув, поранення отримали 11 людей.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його даними, пошкоджені дві багатоповерхівки, 11 приватних будинків, газопроводи, господарська споруда, гараж та автомобілі.

Крім того, зранку 16 квітня в Херсонській ОВА повідомили про загибель чоловіка у Центральному районі Херсона, який загинув внаслідок російських ударів.

Також росіяни 15 квітня вісім разів атакували FPV-дронами Миколаївську область. Один з обстрілів знеструмив чотири населені пункти.

А вночі 16 квітня російські війська вдарили по Одесі ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки й склади. Постраждали троє людей.

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