У Снігурівці знищать вибухонебезпечний предмет, знайдений біля будинку культури

Сьогодні у Снігурівці, в районі будинку культури, виявили вибухонебезпечний предмет. Протягом найближчих 30 хвилин фахівці-піротехніки проведуть його контрольоване знищення на місці.

Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

– Просимо мешканців та гостей міста зберігати спокій, не наближатися до місця проведення робіт, дотримуватись вказівок працівників ДСНС та правоохоронців, – написав Кухта.

Як триває розмінування Миколаївщини?

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Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині, повідомили в Міністерстві економіки. Там також зазначили, що область є пріоритетною у питанні розмінування через її плодовиті землі.

Від початку великої війни на Миколаївщині потенційно заміновано 754 тисячі гектарів, що складає 30% усієї області, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Станом на квітень 2024 року сапери обстежили та розмінували вже майже третину цієї території — 211 тисяч гектарів території області, повідомив перший заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «МикВісті» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Відомо, що компанія Demining of Ukraine розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

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