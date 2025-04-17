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Російські військові з дрона атакували жителя Херсону: його шпиталізували

Сьогодні, 17 квітня, в Херсоні внаслідок російської атаки з безпілотника постраждав 60-річний чоловік. Його з пораненнями доправили до лікарні.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

«Близько 11:30 росіяни атакували з дрона ще одного жителя Херсона. До лікарні доставили 60-річного чоловіка, який дістав вибухову травму та уламкові поранення ніг. Стан потерпілого оцінюють як середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ранок 17 квітня в Херсоні розпочався з атаки російського безпілотника. Близько 07:40 в Дніпровському районі дрон влучив у карету швидкої допомоги, поранивши двох людей. Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, 65-річний фельдшер отримав вибухову травму й уламкові поранення кінцівок, а 61-річного водія поранило в голову та таз.

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