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Зранку російський дрон атакував «швидку» у Херсоні: поранені фельдшер і водій

У Херсоні російський дрон атакував «швидку», фото: НацполіціяУ Херсоні російський дрон атакував «швидку», фото: Нацполіція

Ранок 17 квітня в Херсоні розпочався з атаки російського безпілотника. Близько 07:40 в Дніпровському районі дрон влучив у карету швидкої допомоги, поранивши двох людей.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

65-річний фельдшер отримав вибухову травму й уламкові поранення кінцівок, а 61-річного водія поранило в голову та таз.

Обох госпіталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. Автомобіль зазнав лише незначних пошкоджень.

Нагадаємо, що минулої доби, 16 квітня, російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок чого загинула одна людина, ще 15 отримали поранення, серед них дитина.

Також 16 квітня російська армія завдала артилерійського удару по селищу Новоолександрівка Херсонської області. Було зафіксовано не менше 20 влучань. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти приватних будинків та господарчих споруд.

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