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Росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, 15 поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Минулої доби, 16 квітня, російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Пошкоджені щонайменше 20 багатоповерхівок, 17 приватних будинків, газопроводи, господарська споруда, пожежні й приватні автомобілі.

Крім того, унаслідок російських атак загинула одна людина, ще 15 отримали поранення, серед них дитина.

Також 16 квітня російська армія завдала артилерійського удару по селищу Новоолександрівка Херсонської області. Було зафіксовано не менше 20 влучань. Внаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти приватних будинків та господарчих споруд.

Нагадаємо, що ввечері 16 квітня росіяни також атакували три громади Миколаївської області. В одному із районів російська армія вдарила дроном FPV, через що виникла пожежа на відкритій території. Її швидко загасили вогнеборці.

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