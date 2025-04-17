З початку деокупації правобережжя Херсонщини евакуйовали 50 тисяч жителів, – ОВА

Обстріляна багатоповерхівка в Херсоні, фото: Суспільне

З початку деокупації правобережної частини Херсонщини евакуйовано близько 50 тисяч мирних жителів, зокрема понад 6 тисяч дітей та майже 500 маломобільних осіб.

Як повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація, евакуація продовжується через постійні російські обстріли.

Зазначається, що евакуація здійснюється залізничним та автобусним транспортом.

«Наразі з моменту деокупації правобережжя евакуйовано майже 50 тисяч жителів. Серед них — 6745 дітей і 478 маломобільних осіб. Для координації роботи діють обласна комісія та координаційний штаб з питань евакуації. Їхнє головне завдання — забезпечити швидку, злагоджену допомогу тим, хто потребує виїзду з небезпечних територій», – йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА, людей розміщують, зокрема, в Одеській, Львівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Хмельницькій та Київській областях.

Нагадаємо, ранок 17 квітня в Херсоні розпочався з атаки російського безпілотника. Близько 07:40 в Дніпровському районі дрон влучив у карету швидкої допомоги, поранивши двох людей. Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, 65-річний фельдшер отримав вибухову травму й уламкові поранення кінцівок, а 61-річного водія поранило в голову та таз.