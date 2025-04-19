Росіяни обстріляли 36 населених пунктів Херсонщини: дев'ять поранених

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 36 населених пунктів Херсонської області.

Про це вранці 19 квітня повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові били по житлових кварталах. Внаслідок чого пошкоджені три багатоповерхівки, п'ять приватних будинків, ангар, сільгосптехніка та автомобілі. Поранення отримали дев'ятеро людей.

Також росіяни обстрілювали і Миколаївську область. 18 квітня російська армія завдала ракетних ударів по двом районам області. Через що було пошкоджено ангар із сільськогосподарською технікою.

Того ж дня і вранці 19 квітня зафіксували п’ять атак FPV-дронами. Унаслідок обстрілів пошкоджено дах приватного будинку, сарай, легковий автомобіль і вибиті вікна в багатоповерхівці.