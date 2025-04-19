Атаки дронами й ракетами на Миколаївщині: пошкоджено ангар, будинки й авто

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

У пʼятницю, 18 квітня, близько 11:35, по Баштанському району а близько 21:50 — по Миколаївському району російська армія завдав ракетних ударів. В Первомайській громаді пошкоджено ангар із сільськогосподарською технікою.

У Миколаївському районі 18 квітня о 07:05 дрон FPV атакував Куцурубську громаду, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Того ж дня і вранці 19 квітня п’ять атак дронами FPV зафіксували в Очакові. Унаслідок обстрілів пошкоджено дах приватного будинку, сарай, легковий автомобіль і вибиті вікна в багатоповерхівці. Люди не постраждали.

Крім того, вночі 19 квітня сили протиповітряної оборони збили два «Shahed 131/136» над Миколаївщиною.

Нагадаємо, що 17 квітня російські війська також вдарили по Миколаєву ударним дроном. Внаслідок атаки загорілися склади приватного підприємства, де зберігалися побутові товари. За словами вогнеборців, через велику кількість легкозаймистих матеріалів вогонь швидко поширився та охопив площу близько 700 квадратних метрів.