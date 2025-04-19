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За добу на Миколаївщині ліквідували 9 пожеж: горіли сараї та суха трава

Пожежа в Миколаївській області 18 квітня, фото: ДСНСПожежа в Миколаївській області 18 квітня, фото: ДСНС

Упродовж доби 18 квітня у Миколаївській області сталися девʼять пожеж на приватних та відкритих територіях.

Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У селі Полтавка Баштанського району згоріли сараї та літня кухня на площі 70 квадратних метрів. Причину займання встановлюють.

У селі Новомихайлівка Врадіївського району вогонь знищив два сінники на площі 150 квадратних метрів. Причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Ще одна пожежа сталася в селі Бурилове Кривоозерського району — там згорів сарай площею 60 квадратних метрів. Причиною також стало коротке замикання електромережі.

Крім цього, в області виникло шість пожеж сухої трави, очерету та сміття. Горіло у Миколаєві, а також у Миколаївському, Вознесенському та Первомайському районах. Загальна площа, яку пройшов вогонь, становить 6 гектарів. В одному випадку причиною стала необережність з вогнем, інші причини з’ясовують.

Пожежа в Миколаївській області 18 квітня, фото: ДСНСПожежа в Миколаївській області 18 квітня, фото: ДСНС
Пожежа в Миколаївській області 18 квітня, фото: ДСНСПожежа в Миколаївській області 18 квітня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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