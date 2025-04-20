Росіяни атакували дронами Миколаївщину: пошкоджено житлові будинки

Миколаїв після ночі атаки дронів 5 квітня. Фото: МикВісті

У п’ятницю, 19 квітня, російська армія п’ять разів ударила FPV-дронами по Куцурубській громаді Миколаївського району.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що у селі Дмитрівка пошкоджено три приватні будинки, господарську споруду, автомобіль та сільськогосподарську техніку.

Також загорівся дах двоповерхового приватного будинку. Пожежу загасили вогнеборці. Люди не постраждали.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ зупинить бойові дії з 19 до 21 квітня.