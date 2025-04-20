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На Миколаївщині за добу сталось 16 пожеж: горіли будинки, суха трава та сміття

Пожежі на Миколаївщині 19-20 квітня. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині 19-20 квітня. Фото: ДСНС 

Упродовж доби на території Миколаївської області сталося 16 пожеж, сім із них виникли у приватному секторі.

Про це повідомли в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. 

В одному з випадків причиною стало влучання боєприпасів та їх уламків. У Куцурубській громаді внаслідок атаки дронами FPV загорівся дах двоповерхового будинку. Люди не постраждали.

У селі Михайло-Ларине Воскресенської громади рятувальники винесли з палаючого будинку подружжя — чоловіка і жінку.

ожежі на Миколаївщині 19-20 квітня. Фото: ДСНС ожежі на Миколаївщині 19-20 квітня. Фото: ДСНС 
ожежі на Миколаївщині 19-20 квітня. Фото: ДСНС ожежі на Миколаївщині 19-20 квітня. Фото: ДСНС 
ожежі на Миколаївщині 19-20 квітня. Фото: ДСНС ожежі на Миколаївщині 19-20 квітня. Фото: ДСНС 

Крім того, зафіксовано 9 займань в екосистемах. Горіла суха трава, сміття, кущі, очерет і шини. Загалом вогонь охопив понад 6,5 гектарів відкритих територій.

Рятувальникам вдалося врятувати від вогню п’ять житлових будинків, одну квартиру та господарську споруду.

Нагадаємо, упродовж доби 18 квітня у Миколаївській області сталися девʼять пожеж на приватних та відкритих територіях.

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