На Миколаївщині за добу сталось 16 пожеж: горіли будинки, суха трава та сміття
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
11:33, 20 квітня, 2025
-
Упродовж доби на території Миколаївської області сталося 16 пожеж, сім із них виникли у приватному секторі.
Про це повідомли в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
В одному з випадків причиною стало влучання боєприпасів та їх уламків. У Куцурубській громаді внаслідок атаки дронами FPV загорівся дах двоповерхового будинку. Люди не постраждали.
У селі Михайло-Ларине Воскресенської громади рятувальники винесли з палаючого будинку подружжя — чоловіка і жінку.
Крім того, зафіксовано 9 займань в екосистемах. Горіла суха трава, сміття, кущі, очерет і шини. Загалом вогонь охопив понад 6,5 гектарів відкритих територій.
Рятувальникам вдалося врятувати від вогню п’ять житлових будинків, одну квартиру та господарську споруду.
Нагадаємо, упродовж доби 18 квітня у Миколаївській області сталися девʼять пожеж на приватних та відкритих територіях.
Останні новини про: Пожежі