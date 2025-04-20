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На Херсонщині чоловік підірвався на міні

На Херсонщині чоловік підірвався на міні. Фото: «МикВісті»На Херсонщині чоловік підірвався на міні. Фото: «МикВісті»

У Новорайській громаді Херсонської області через підрив на міні постраждав 31-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Наразі постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

«Закликаємо всіх бути вкрай обережними! Якщо ви помітили підозрілий предмет — не наближайтеся, не торкайтеся та негайно повідомте службу порятунку за номерами 101 або 102», — додали у повідомленні.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.

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