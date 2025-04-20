На Херсонщині чоловік підірвався на міні
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- Даріна Мельничук
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13:07, 20 квітня, 2025
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У Новорайській громаді Херсонської області через підрив на міні постраждав 31-річний чоловік.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що чоловік наїхав колесом мотоцикла на вибухівку. У результаті вибуху він отримав перелом ключиці. Наразі постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.
«Закликаємо всіх бути вкрай обережними! Якщо ви помітили підозрілий предмет — не наближайтеся, не торкайтеся та негайно повідомте службу порятунку за номерами 101 або 102», — додали у повідомленні.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.
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