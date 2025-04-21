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Росіяни обстріляли Херсон і ще 12 населених пунктів області: є загиблі та поранені

Наслідки російського обстрілу Херсона, фото: НацполіціяНаслідки російського обстрілу Херсона, фото: Нацполіція

Минулої доби російські війська обстріляли Херсон і 12 населених пунктів області.

Про це 21 квітня повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами росіяни обстрілювали Антонівку, Садове, Придніпровське, Висунці, Понятівку, Високе, Одрадокам'янку, Шляхове, Золоту Балку, Бургунку, Микільське, Червоний Маяк та Херсон.

Під ударами опинилися житлові квартали й магазин. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще троє — поранені.

Нагадаємо, також 21 квітня, близько 04:57, російські війська обстріляли Миколаїв ракетами.

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