У Миколаєві затримали підозрюваного у коригуванні атак по Миколаєву

У Миколаєві затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві. Фото: СБУ

У Миколаєві затримали 50-річного підозрюваного у передачі даних про розташування військових.

Про це повідомили у Службі безпеки України та прокуратурі Миколаївської області.

За даними правоохоронців, затриманий був учасником агентурної групи спецслужб РФ, яку викрили у березні цього року. Тоді під час спецоперації в обласному центрі затримали чотирьох підозрюваних. Зазначається, що чоловік був п’ятим коригувальником, який намагався заховатися.

«Він, як і решта учасників групи, контактували з окупантами через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом «Лохматий»), що переховується у Донецьку і працює одразу на ФСБ та воєнну розвідку РФ. Встановлено, що коригувальник, діючи окремо від інших агентів, обходив місто і намагався виявити локації базування українських захисників», — додали в СБУ.

Зібрані дані він, як зазначають правоохоронці, підозрюваний месенджером передавав «Лохматому», який потім «звітував» перед російськими кураторами.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

частина 3 статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ);

частина 1 статті 263 (незаконне поводження з бойовими припасами).

Чоловік під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що мешканка Очакова отримала 8 років вʼязниці за передачу координатів міст дислокації Збройних сил. Вона передавала дані через куратора так званого «підпілля» Сергія Лебедєва відомого під псевдонімом «Лохматий».

Згідно із контекстом повідомлень та іменем, з яким вона звертається у своїх повідомленнях, найімовірніше, що вона користувалась Telegram-каналом «Лохматий Z Николаев», власником якого є Сергій Лебедєв, який працював на ФСБ як «позаштатний» журналіст московського інформагентства «РИА Новости».

Відомо, що Сергій Лебедєв проживав колись в Миколаєві. Наразі він мешкає на території окупованої частини України. В своєму каналі він збирає та передаває російським окупантам інформацію для майбутніх обстрілів, зокрема Миколаєва.

Для цього він встановлював контакти із місцевими, які були готові передавати йому дані. Неодноразово Служба безпеки України встановлювала особи цих людей.