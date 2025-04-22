Росія атакувала лікарню у Херсоні: постраждало шестеро людей

Росія атакувала 22 квітня лікарню у Херсоні. Скриншот з відео

У вівторок, 22 квітня, російські війська обстріляли безпілотниками лікарну Херсоні. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

Зазначається, що травми отримали 6 людей: 4 — працівники ритуальної служби та 2 — працівники медзакладу. У всіх постраждалих переважно мінно-вибухова травма та уламкові поранення. Вік потерпілих — від 19 до 64 років.

Росія атакувала 22 квітня лікарню у Херсоні. Скриншот з відео Росія атакувала 22 квітня лікарню у Херсоні. Скриншот з відео

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін додав, що через удари російських дронів пошкоджено один із херсонських медичних закладів, «швидкі» та цивільні авто.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Херсонську область артилерією, авіацією та ракетами. Одна людина загинула, ще семеро — дістали поранення.