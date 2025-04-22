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Доба на Херсонщині: є загиблий і семеро поранених

Наслідки російського обстрілу Херсонщини, фото: НацполіціяНаслідки російського обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська атакували Херсонську область артилерією, авіацією та ракетами. Одна людина загинула, ще семеро — дістали поранення.

Про це зранку 22 квітня повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під обстрілами та авіаударами опинилися десятки населених пунктів, серед них Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Зеленівка, Козацьке, Олександрівка, Станіслав і місто Херсон.

По Бериславському району росіяни завдали ракетного удару. Війська Росії били по житлових кварталах і критичній інфраструктурі.

Унаслідок атак пошкоджено три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, газопровід і сарай.

Нагадаємо, також 21 квітня вранці та пізно ввечері російські війська атакували і Миколаївську область. 

Крім того, ввечері 21 квітня російські безпілотники вдарили по Одесі, внаслідок чого постраждали троє людей. У місті пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, навчальний заклад, а також транспорт. У кількох місцях виникли пожежі.

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