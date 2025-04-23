Росіяни знищили енергооб'єкт Херсона: у місті можливі перебої зі світлом
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- Альона Коханчук
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9:45, 23 квітня, 2025
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Російські війська знищили енергетичний обєкт на Херсонщині. Енергетики намагаються стабілізувати енергетичну ситуацію у місті.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що по обʼєкту, який забезпечує місто світлом, росіяни безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА — тривають дотепер.
«Військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт», — повідомив керівник ОВА.
Також він додав, що енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати енергетичну ситуацію у місті та попросив всіх максимально ощадно користуватись електроенергією. Найближчим часом у місті можливі відключення.
Нагадаємо, що 22 квітня війська РФ девʼять разів атакували дронами FPV Куцурубську громаду Миколаївщини. У селі Солончаки через удари дронів пошкоджено приватний будинок, гараж, літню кухню та автомобіль.
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