Росіяни знищили енергооб'єкт Херсона: у місті можливі перебої зі світлом

Знак перед в'їздом у Херсон. Фото видання "Мост"

Російські війська знищили енергетичний обєкт на Херсонщині. Енергетики намагаються стабілізувати енергетичну ситуацію у місті.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що по обʼєкту, який забезпечує місто світлом, росіяни безжально били з артилерії та дронів. Атаки з БпЛА — тривають дотепер.

«Військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт», — повідомив керівник ОВА.

Також він додав, що енергетики роблять все можливе, аби стабілізувати енергетичну ситуацію у місті та попросив всіх максимально ощадно користуватись електроенергією. Найближчим часом у місті можливі відключення.

Нагадаємо, що 22 квітня війська РФ девʼять разів атакували дронами FPV Куцурубську громаду Миколаївщини. У селі Солончаки через удари дронів пошкоджено приватний будинок, гараж, літню кухню та автомобіль.