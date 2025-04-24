На Миколаївщині за добу сталось сім пожеж: горів ліс та суха трава

Пожежі на Миколаївщині 23-24 квітня. Фото: ДСНС

Упродовж доби на території Миколаївської області сталося сім пожеж — горів сухостій і очерет. Загалом вогонь охопив 6 гектарів території.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що вогнеборці гасили пожежі в Миколаївському, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах. Одне із загорянь, площею 200 квадратних метрів, сталося внаслідок атаки ворожого дрона. Пожежу вчасно ліквідували.

Пожежі на Миколаївщині 23-24 квітня. Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 23-24 квітня. Фото: ДСНС Пожежі на Миколаївщині 23-24 квітня. Фото: ДСНС

На території Баловно-Матвіївського лісу рятувальники загасили пожежу хвойного настилу на площі 9 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили спеціальну техніку — пожежний модуль на базі Mitsubishi L 200, автоцистерну та трактор із плугом від держпідприємства «Ліси України».

Також у Воскресенській громаді загорілася дерев’яна господарська споруда площею 60 квадратних метрів.

Нагадаємо, 22 квітня, на дачі, в Інгульському районі Миколаєва, загорівся сарай. Внаслідок пожежі постраждав чоловік.