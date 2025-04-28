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Російські війська обстріляли Херсонщину: пошкоджені будинки, є поранені

Обстріл Херсонщини, фото: НацполіціяОбстріл Херсонщини, фото: Нацполіція

Протягом доби 27 квітня російські війська атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Під обстріли потрапили житлові квартали, об’єкти соціальної інфраструктури та приватні будинки.

П’ятеро людей отримали поранення, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під ударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Микільське, Понятівка, Берислав, Червоний Маяк, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Костирка, Львове, Новоолександрівка, Ольгівка, Софіївка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Внаслідок обстрілів пошкоджені чотири багатоповерхівки, сімнадцять приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та гаражі.

Раніше повідомлялось, що 27 квітня російські війська скинули два КАБи на житловий квартал Херсонщини. У результаті атаки пошкоджені медичні та навчальні заклади, комунальне підприємство, приватні будинки й дві багатоповерхівки.

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