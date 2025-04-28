За добу на Миколаївщині сталося 15 пожеж: загинула жінка

Пожежа в Миколаївській області 27 квітня, фото: ДСНС

У неділю, 27 квітня, рятувальники ліквідували 15 пожеж, що виникли на Миколаївщині. Чотири з них сталися у житловому секторі.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, у селі Каширівка Казанківської громади внаслідок пожежі в будинку загинула 81-річна жінка. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів, її причина встановлюється.

Також двічі горіли сараї — у Миколаєві та селі Єрмолівка. Окрім того, виникло займання сміття у Миколаївському районі.

Ще кілька пожеж сталися через загоряння сухої трави, очерету та сміття у селах та містах області, зокрема в Первомайську, Південноукраїнську та Миколаєві. Загальна площа горіння склала близько 2 гектарів.

Причини більшості загорянь наразі встановлюються, у деяких випадках попередньо йдеться про умисний підпал.

Пожежа в Миколаївській області 27 квітня, фото: ДСНС Пожежа в Миколаївській області 27 квітня, фото: ДСНС Пожежа в Миколаївській області 27 квітня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.