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За тиждень на Херсонщині знищили понад 1600 російських дронів

Херсонська область. Ілюстраційне фото: ShutterstockХерсонська область. Ілюстраційне фото: Shutterstock

Над територією Херсонської області Сили оборони знищили 80% російських безпілотників минулого тижня.

Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що з 21 квітня по 27 квітня росіяни застосували 2087 FPV-дронів та «скидів», з них 606 — у межах Херсонської громади.

Загалом знищили 1685 безпілотників, з них 483 — на території Херсонської громади.

Протидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВАПротидія російським БпЛА. Ілюстрація: Херсонська ОВА

Нагадаємо, протягом доби 27 квітня російські війська атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Під обстріли потрапили житлові квартали, об’єкти соціальної інфраструктури та приватні будинки.

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