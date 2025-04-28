За тиждень на Херсонщині знищили понад 1600 російських дронів
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- Даріна Мельничук
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20:28, 28 квітня, 2025
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Над територією Херсонської області Сили оборони знищили 80% російських безпілотників минулого тижня.
Про це повідомляє начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Зазначається, що з 21 квітня по 27 квітня росіяни застосували 2087 FPV-дронів та «скидів», з них 606 — у межах Херсонської громади.
Загалом знищили 1685 безпілотників, з них 483 — на території Херсонської громади.
Нагадаємо, протягом доби 27 квітня російські війська атакували Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Під обстріли потрапили житлові квартали, об’єкти соціальної інфраструктури та приватні будинки.
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