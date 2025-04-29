Доба на Херсонщині: пошкоджені будинки, агрофірма і газопровід, поранені 12 людей

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: ДСНС

Протягом минулої, 28 квітня, доби російська армія атакувала Херсонщину з дронів, артилерії та авіації. Унаслідок обстрілів поранення дістали 12 мирних жителів.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під удар потрапили Херсон і десятки населених пунктів області, зокрема Антонівка, Берислав, Білозерка, Дар’ївка, Дудчани, Козацьке, Милове, Новоберислав, Ольгівка, Станіслав, Томина Балка, Червоний Маяк та інші.

Росіяни влучили по житлових кварталах і об’єктах соціальної інфраструктури. Пошкоджені три багатоповерхівки, 9 приватних будинків, агрофірму, газопровід, гараж і приватні автомобілі.

Нагадаємо, що також 28 квітня російські війська атакували дронами FPV та артилерією Миколаївську область. В одному із сіл через один із обстрілів було пошкоджено приватний будинок.