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За добу на Миколаївщині сталося сім пожеж: одну людину врятували поліцейські

Пожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНС

Протягом доби, 28 квітня та в ніч проти 29 квітня, рятувальники сім разів виїжджали на гасіння пожеж в Миколаївській області.

Як повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, чотири пожежі виникли у житловому секторі.

У селі Панкратове Южноукраїнської громади загорілась будівля, яку перебудували з житлового будинку. Пожежу ліквідували площею 5 квадратних метрів.

У Вознесенську горів житловий будинок. Вогонь охопив 90 квадратних метрів. А у селі Мостове на приватній території загорівся сарай. Пожежу загасили на площі 12 квадратних метрів.

Крім того, вранці 29 квітня у селі Стара Богданівка загорілась літня кухня. Пожежу побачили поліцейські під час патрулювання. Вони встигли винести з оселі 83-річного чоловіка. Вогонь поширився на площу 19 квадратних метрів. Загасили займання рятувальники.

Ще три виклики — пожежа сухої трави та сміття на відкритих ділянках. Причини всіх пожеж встановлюються.

Пожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНС
Пожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНС
Пожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНСПожежа будинку у Миколаївській області, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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