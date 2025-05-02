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Херсонщину обстрілювали дронами, артилерією й авіацією: поранені шестеро людей

Наслідки обстрілу Херсона, фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсона, фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 1 травня, російські війська масовано обстрілювали Херсонську область. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Атаки здійснювали за допомогою дронів, артилерії та авіації. Ворог цілив по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах.

Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше три багатоповерхові та одинадцять приватних будинків. Також зруйновані газопровід, сарай та кілька автомобілів. Поранення дістали шестеро мирних жителів.

Також російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини з ударних дронів. 1 травня росіяни пʼять разів атакували Куцурубську громаду дронами FPV. А зранку 2 травня такий самий дрон атакував Очаків.

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