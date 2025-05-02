На Херсонщині на російській міні підірвався трактор з гуманітаркою: водій не постраждав

У Херсонській області трактор, яким перевозили гуманітарну допомогу до прифронтового села, натрапив на російську протипіхотну міну типу «лєпєсток».

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Трактор, яким перевозили гуманітарну допомогу натрапив на російську протипіхотну міну. Фото: Херсонська ОВА Трактор, яким перевозили гуманітарну допомогу натрапив на російську протипіхотну міну. Фото: Херсонська ОВА Трактор, яким перевозили гуманітарну допомогу натрапив на російську протипіхотну міну. Фото: Херсонська ОВА

Інцидент стався в Тягинській громаді. Працівник вирушив у село Бургунка з необхідними речами: хлібом, питною водою та засобами гігієни.

— Щоб уникнути російських дронів, їхав, коли вже стемніло. На розвилці трактор натрапив на російські «лєпєстки». Через детонацію пошкоджено транспортний засіб та причіп. Дивом водій не постраждав, — повідомив Олександр Прокудін.

Як зазначив Прокудін, гуманітарний вантаж вдалося доправити і подякував працівнику за сміливість.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 1 травня, російські війська масовано обстрілювали Херсонську область. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів.