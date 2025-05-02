На Херсонщині на російській міні підірвався трактор з гуманітаркою: водій не постраждав
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- Світлана Іванченко
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17:56, 02 травня, 2025
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У Херсонській області трактор, яким перевозили гуманітарну допомогу до прифронтового села, натрапив на російську протипіхотну міну типу «лєпєсток».
Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Інцидент стався в Тягинській громаді. Працівник вирушив у село Бургунка з необхідними речами: хлібом, питною водою та засобами гігієни.
— Щоб уникнути російських дронів, їхав, коли вже стемніло. На розвилці трактор натрапив на російські «лєпєстки». Через детонацію пошкоджено транспортний засіб та причіп. Дивом водій не постраждав, — повідомив Олександр Прокудін.
Як зазначив Прокудін, гуманітарний вантаж вдалося доправити і подякував працівнику за сміливість.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 1 травня, російські війська масовано обстрілювали Херсонську область. Під вогнем опинилися десятки населених пунктів.
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