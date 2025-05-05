Росія атакувала десятки населених пунктів Херсонщини: є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Протягом минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали Херсонщину з дронів, артилерії та авіації. Унаслідок атак загинула одна людина, ще семеро отримали поранення.

Під вогнем опинилися десятки населених пунктів, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окрім того, ворог завдав ракетного удару по Херсонському району, використавши балістичну зброю.

Мішенями стали не лише критично важливі та соціальні об'єкти, а й сільське господарство та житлові квартали. Зруйновані або пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки, стільникову вежу, сарай та кілька легкових автомобілів.

Нагадаємо, що 4 травня російська армія також обстрілювала і Миколаївську область з артилерії та FPV-дронів.