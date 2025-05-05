На Миколаївщині за добу сталося шість пожеж, вогонь охопив понад 5 тисяч квадратних метрів

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом 4 травня рятувальники Миколаївської області шість разів виїжджали на гасіння пожеж. Два інциденти сталися у житловому секторі, решта — на відкритих територіях.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Арбузинка Первомайського району загорівся сарай на приватному подвір’ї — площа займання склала 9 квадратних метрів. У Миколаєві рятувальники приборкали вогонь у ще одній господарчій будівлі, де горіло 30 квадратних метрів.

Крім того, зафіксовано чотири випадки загоряння сухої рослинності та сміття на відкритій місцевості. Такі пожежі сталися в селах Бузьке, Виноградне, Калинівка та Гур’ївка. Загальна площа пройденої вогнем території перевищила 5 тисяч квадратних метрів.

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.