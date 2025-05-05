  • понеділок

    5 травня, 2025

  • 18.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 травня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 18.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за добу сталося шість пожеж, вогонь охопив понад 5 тисяч квадратних метрів

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом 4 травня рятувальники Миколаївської області шість разів виїжджали на гасіння пожеж. Два інциденти сталися у житловому секторі, решта — на відкритих територіях.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У селі Арбузинка Первомайського району загорівся сарай на приватному подвір’ї — площа займання склала 9 квадратних метрів. У Миколаєві рятувальники приборкали вогонь у ще одній господарчій будівлі, де горіло 30 квадратних метрів.

Крім того, зафіксовано чотири випадки загоряння сухої рослинності та сміття на відкритій місцевості. Такі пожежі сталися в селах Бузьке, Виноградне, Калинівка та Гур’ївка. Загальна площа пройденої вогнем території перевищила 5 тисяч квадратних метрів.

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, зареєстровано 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

Останні новини про: Пожежі

На Миколаївщині поблизу села горів очерет — рятувальники загасили 3 гектари
За добу на Миколаївщині сталося 16 пожеж: горіли лісосмуги та очерет
На Харківщині через сильну лісову пожежу готують евакуацію місцевих
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва вже пів року не публікує протоколи сесій

Катерина Середа
новини

У Кіма зʼявиться новий заступник з цифровізації, посада пустувала три роки

Аліна Квітко
новини

Пенсіонер скаржиться на нічні гучні перегони мотоциклів у Миколаєві

Катерина Середа
новини

В Очакові перейменують музей: з назви приберуть ім’я генерала Суворова

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Наказали тягнути паличку, щоб дізнатись, кого вб'ють першим». На Миколаївщині заочно засудили двох російських військових за катування цивільних

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Пожежі

На Харківщині через сильну лісову пожежу готують евакуацію місцевих
За добу на Миколаївщині сталося 16 пожеж: горіли лісосмуги та очерет
На Миколаївщині поблизу села горів очерет — рятувальники загасили 3 гектари

Пенсіонер скаржиться на нічні гучні перегони мотоциклів у Миколаєві

В Очакові перейменують музей: з назви приберуть ім’я генерала Суворова

3 години тому

«Наказали тягнути паличку, щоб дізнатись, кого вб'ють першим». На Миколаївщині заочно засудили двох російських військових за катування цивільних

ІНЦИДЕНТ

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні