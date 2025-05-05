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На Херсонщині трактор наїхав на міну під час польових робіт

Поблизу села Тараса Шевченка у Бериславському районі Херсонської області місцевий фермер наїхав трактором на вибухівку.

Про інцидент повідомив начальник Бериславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов.

За його словами, трактор наїхав на вибухівку під час польових робіт, водій не постраждав.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

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